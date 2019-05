GTI Transport Solutions achète un transporteur américain

L’entreprise québécoise GTI Transport Solutions fait l’acquisition de la Texane, Jetco, pour élargir son offre de transport spécialisé aux États-Unis.

Avec cette transaction, annoncée lundi, dont le montant n’a pas été divulgué, GTI veut créer un groupe intégré de transport présent partout en Amérique du Nord. Jetco offre des services de transport de marchandises intermodales, logistiques et spécialisées au Texas. Basée à Houston, elle possède plus de 100 camions et de 250 remorques.

«La forte présence stratégique locale de Jetco au Texas renforcera la position de GTI dans la région et permettra d’établir avec ses opérations canadiennes un corridor nord-sud performant», a affirmé le PDG de GTI Richard Lafrenière par communiqué.

Cette acquisition fait suite à l’achat par GTI de Precision Specialized Division, un transporteur spécialisé de l’Ontario, en février dernier.

L’ajout des actifs de Jetco fait grimper le nombre de succursales de GTI à sept aux États-Unis, en plus des trois déjà au Canada.

«Cette acquisition augmentera le rayonnement de GTI et approfondira notre portée géographique», a mentionné Frédérick Perrault, associé senior chez Novacap. «Grâce à sa solide base d’actifs, Jetco complétera la division américaine de GTI et servira de plateforme pour nos futures acquisitions aux États-Unis».

GTI Transport Solutions appartient à Novacap, une firme québécoise de placements qui possède 2,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion.