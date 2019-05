Je sors, je reste

Coup de cœur

Télé

O5 : 5 continents à la nage

Photo courtoisie

Le Québécois Normand Jr Piché s’est lancé dans toute une aventure en 2014 lorsque lui est venu l’idée de relier les cinq continents à la nage. L’homme qui carbure aux sensations fortes est passé par le détroit de Béring, la mer Rouge, l’océan Pacifique, la mer Égée et le détroit de Gibraltar. Il a réussi le tout en 74 jours, un record mondial. Le documentaire présenté ce soir montre les défis rencontrés et la préparation faite pour réussir l’inimaginable.

Ce soir à 22h sur ICI Explora

Je sors

Cinéma

Rêveuses de villes

Photo courtoisie

Ce documentaire de Joseph Hillel présente des femmes qui ont enrichie, et enrichissent toujours, notre environnement. On apprend à connaître les architectes Phyllis Lambert, Blanche Lemco van Ginkel, Cornelia Hahn Overlander et Denise Scott Brown. Ces quatre pionnières avaient une vision humaine et inclusive pour les milieux urbains.

Ce soir à 19h15 au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Conférence

Art et mouvement sociaux : artiste, commissaires et politiques

Dans le cadre du festival Chromatic, cette conférence aborde le sujet de liens entre les pratiques artistiques et les politiques. Les artistes se transforment en catalyseur de contestation sociale. Louise Déry, Jacob Khrist, Jennifer Carter et Nicolas Grenier seront présents pour discuter de ces enjeux.

Aujourd’hui à 16h à l’Usine C, 1345 avenue Lalonde

Musique

Perturbator

Photo courtoisie

James Kent, mieux connu sous son nom d’artiste Perturbator, est de passage dans la métropole. L’artiste français composte de la musique électronique inspirée de la culture cyberpunk et de films. On retrouve d’ailleurs certains de ces morceaux dans les jeux Hotline Miami.

Ce soir à 20h à la Société des arts technologiques, 1201 boulevard Saint-Laurent

Musique

Next Thing You Know

Photo courtoisie

Les amoureux des séries Friends et How I Met Your Mother trouveront leur compte dans cette comédie musicale off-Broadway. Le spectacle interactif et bilingue suit quatre amis dans la trentaine qui se posent des questions existentielles.

Ce soir à 19h au Bar le Cocktail, 1669 rue Sainte-Catherine Est

Lancement

Heïka

Photo courtoisie

Le groupe qui fait du folk rock présentera son premier EP ce soir aux Montréalais. Les cinq musiciens mélangent à leur musique des sonorités jazz et électro qui donnent du rythme à leurs chansons. Ce soir, ils seront accompagnés du Quatuor Esca.

Ce soir à 19h au Cabaret Lion d’Or, 1676 rue Ontario Est

Je reste

Web

DPJ

Photo courtoisie

En réaction avec l’actualité de la jeune martyre de Granby, Canal D a décidé de donner accès au documentaire DPJ sur sa plateforme web. Le documentariste Guillaume Sylvestre a suivi, pendant un an, des travailleurs sociaux à l’emploi de la Direction de la protection de la jeunesse dans leur travail quotidien. Le long métrage permet de mieux comprend le travail des intervenants et le fonctionnement de la DPJ.

Disponible depuis le 9 mai sur www.canald.com

Livre

Tendre vers le zéro déchet

Photo courtoisie

Mélissa de La Fontaine a créé ce livre pratique pour tous ceux qui aimeraient essayer de réduire leurs déchets quotidiens. L’auteure partage ses trucs et astuces pour changer tranquillement nos habitudes.

Sorti en librairie le 10 mai

Album

Emerikia de King Abid

Photo courtoisie

L’artiste qui a été sacré Révélation Radio-Canada en musique du monde en 2017-2018, King Abid, a lancé son deuxième album vendredi dernier. Heythem Tlili de son vrai nom a créé un album qui nous amène dans son pays natal, la Tunisie, par ses rythmes intéressants. Pierre Kwenders, Robert Nelson et Eman ont collaboré avec King Abid sur cet opus.

Sorti le 10 mai