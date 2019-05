Je sors, je reste

Coup de cœur

Théâtre

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Une autre pièce de Michel Marc Bouchard mise en scène par Serge Denoncourt prend l’affiche aujourd’hui au TNM. Après La Divine Illusion et Christine, la reine garçon, c’est La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé qui sera présenté. Julie Le Breton incarne Mireille Larouche qui, pour se désennuyer lors de nuits d’insomnie, se faufile dans les maisons du quartier pour observer ses voisins endormis.

Ce soir à 19h30 au Théâtre du Nouveau Monde, 84 rue Sainte-Catherine Ouest

Événement

Souper spectacle bénéfice Yvon et ses amis

Yvon Deschamps convie les Montréalais à un spectacle-bénéfice au profit de sa fondation qui vient en aide entre autres à l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud. Il y aura un cocktail dès 17h puis un souper à 18h45 animé par Emmanuel Auger. La soirée se conclut avec un spectacle d’humour qui réunit Laurent Paquin, Philippe Laprise, Mario Jean, Adib Alkhalidey, Maude Landry et Daniel Savoie.

Ce soir dès 17h au Théâtre St-James, 265 rue Saint-Jacques

Improvisation

Soirée VIP LNI avec M’entends-tu?

Pour cette soirée spéciale, les comédiens de la série M’entends-tu ?, Eve Landry, Mehdi Bousaidan, Florence Longpré et Nicolas Michon, affronteront quatre joueurs de la LNI. Anaïs Favron agira comme maître de cérémonie. En deuxième partie, le groupe Wonder-Trois-Quatre, spécialiste de la chanson spontanée, prendra la scène.

Ce soir à 20h au Club Soda, 1225 boulevard Saint-Laurent

Événement

Moi m’aime, cent autoportraits

Ce soir, 1000 autoportraits créés par des personnalités québécoises, dont ceux de Philippe et Myriam Fehmiu, parrain et marraine de l’événement, seront dévoilés au Musée des beaux-arts. Cette exposition-bénéfice a pour objectif de modifier la vision de la société sur la maladie mentale. Les œuvres seront mises en vente sous forme d’encan silencieux et les profits iront au Centre d’Apprentissage Parallèle de Montréal.

Ce soir à 17h30 au Musée des beaux-arts, 1380 rue Sherbrooke Ouest

Théâtre

Encore

Le Théâtre Tableau d’Hôte présente depuis la semaine dernière la pièce Encore de Marc Prescott, une production bilingue. On y suit un couple qui s’est promis de retourner sur les lieux de leur rencontre à chaque année et d’y reproduire le moment fatidique. La pièce aborde les thèmes de la mémoire et du souvenir avec agilité et tendresse.

Ce soir à 20h au Théâtre MainLine, 3997 boulevard Saint-Laurent

Théâtre

L’amour est un dumpling

Cette pièce de Nathalie Doummar et Mathieu Quesnel, mise en scène par ce dernier, est présentée en formule 5 à 7 ce soir. Ainsi des bouchées et une bière attendent les invités avant la pièce qui débute à 17h30. Deux anciens amants, qui ont fait une tournée dans des hôtels d’Asie autrefois, se retrouvent le temps d’un soir dans un restaurant asiatique montréalais. L’un d’eux tentera de convaincre l’autre de partir faire le tour du monde ensemble.

Ce soir à 17h30 au Théâtre La Licorne, 4559 rue Papineau

Livre

Le Saint-Laurent d’île en île

Le journaliste Philippe Teisceira-Lessard et le photojournaliste Olivier Pontbriand ont uni leurs forces pour créer ce livre qui trace le portrait des différentes îles sur le fleuve Saint-Laurent. Il s’agit d’un livre magnifiquement illustré et permet d’en apprendre sur des îles connues et parfois un peu moins.

Sorti le 13 mai

Télé

Code All Stars

La nouvelle série qui se veut un « best of » des émissions Code F. et Code G., Code All Stars, commence ce soir. L’épisode abordera des thèmes comme le karma, la légalisation de la marijuana et les dégustations d’épicerie. Il y aura aussi un segment hommage à Pier-Luc Funk.

Ce soir à 21h à Vrak

Album

C’qui nous reste du Texas de Bernard Adamus

De nouvelles chansons rythmées et sympathiques du chansonnier québécois Bernard Adamus sont réunies sur ce quatrième album en carrière pour l’artiste. Pendant une pause de deux ans, le musicien s’est promené aux États-Unis avec quelques chansons. C’est ce voyage qui l’a inspiré pour cet opus de 10 compositions.

Sorti le 10 mai