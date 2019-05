La bonté des gens sauve sa maison

LAC-MÉGANTIC | Un homme quadriplégique de l’Estrie a pu sauver la maison qui appartient à sa famille depuis plus de 100 ans grâce à l’élan de générosité de la population.

Daniel Arguin était si endetté depuis l’accident qui l’a handicapé qu’il était menacé de perdre sa maison, car il ne pouvait plus payer l’hypothèque de plusieurs milliers de dollars.

« Je suis la cinquième génération à y habiter et je voulais que la maison demeure dans la famille », affirme l’homme de 45 ans, qui est aujourd’hui propriétaire de la maison.

Le Méganticois est devenu quadriplégique à 19 ans après un mauvais plongeon dans une piscine à Old Orchard en 1993.

« Je sors de mon lit uniquement pour me rendre à mes traitements médicaux », a-t-il précisé.

Voyant les factures s’accumuler et n’étant plus capable de vivre qu’avec sa rente d’invalidité, il a décidé de mettre sur pied un GoFundMe en décembre dernier.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’était plus qu’à 8000 $ de son objectif de 32 000 $.

« C’est vraiment beaucoup d’argent et je ne pensais pas que mon histoire pouvait toucher autant de personnes », était heureux de dire M. Arguin.

Or, il a été très surpris de voir que l’argent qu’il a accumulé au cours des derniers mois provenait d’amis et « de personnes qui avaient des liens avec son entourage ».

« Je suis contente que les gens aident mon fils, malgré son handicap, afin qu’il puisse continuer de vivre avec beaucoup moins de stress », était soulagée de dire sa mère, Mariette Vallerand, qui demeure également dans la maison centenaire pour prendre soin de lui et qui n’a pas non plus les moyens financiers de l’aider.