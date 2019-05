La folie Marvel reprend... dans quelques semaines à peine!

Bob Iger, le PDG de Disney, prévoit la sortie d’une nouvelle série de projets dans le cadre du Marvel Cinematic Universe (MCU) d’ici peu, alors que la troisième phase de sortie touche à sa fin avec l’arrivée en salles de Spider-Man : Far From Home, en juillet prochain.

Si vous mourez d’envie de savoir quel film Marvel a prévu de sortir après le prochain Spider-Man, Bob Iger n’est pas prêt à le révéler, mais il laisse entendre que de plus amples informations émaneront des studios Disney cet été, à en croire Variety.

On peut s’attendre à une annonce concernant les prochains projets Marvel Cinematic Universe dans la foulée de la sortie de Spider-Man : Far From Home, prévue le 3 juillet, et peut-être avant l’arrivée du service de streaming Disney+, en décembre.

Alors qu’il s’adressait aux investisseurs de sa firme, Bob Iger a évoqué « d’immenses opportunités » et « de très nombreuses directions que nous pourrions prendre » à l’avenir. Il a aussi confirmé que cet été, les fans de l’univers Marvel devraient être fixés sur les prochains films à venir.

En attendant, les fanatiques de Marvel savent déjà que de nombreux projets sont sur le grill

les suites de Black Panther et Doctor Strange

un troisième opus pour les Les Gardiens de la Galaxie

ainsi qu’un antépisode pour Black Widow

On note aussi l’arrivée d’une nouvelle saga de superhéros The Eternals

d’un film sur le maître du kung-fu Shang-Chi

ainsi qu’un second volet de Captain Marvel

Parmi tous ces projets, les tournages de Black Widow et Shang-Chi devraient commencer dès 2019.

Des projets mystères

Les Studios Marvel ont par ailleurs annoncé les sorties au cinéma de huit projets mystères, le premier pour mai 2020 et le deuxième pour novembre de la même année.

Ils seront suivis de sorties rythmées en février, mai et novembre 2021, puis de trois autres en 2022 en février, mai et juillet.

Reste à savoir quels films sortiront en premier.

Aussi à la télé

En attendant, Disney+ accueillera en ...