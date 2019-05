La forme physique au-delà de la boxe

Le Challenge XPN de boxe pour venir en aide à la Fondation du CHU pour la recherche sur les maladies du dos n’était au départ qu’une idée parmi d’autres pour soutenir la cause. Depuis, l’événement rassembleur s’inscrit de plus en plus comme un incontournable défi santé qui va bien au-delà de l’arène.

Les 31 mai et 1er juin prochains, ils seront plus d’une centaine de participants qui enfileront les gants. Plus de 160 demandes sont parvenues à l’organisateur Denis Perreault, comme quoi l’idée d’apprendre les rudiments de la boxe, de s’entraîner et de grimper entre les câbles semble plus prisée que jamais pour faire d’une pierre deux coups : se mettre en forme et relever un défi pour la cause.