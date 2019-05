La police déclare la guerre à la mafia

En collaboration avec la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada, elle entend redoubler d’efforts en effectuant des interventions pour réprimer les phénomènes violents, en plus de collecter des informations supplémentaires sur le milieu interlope.

« La situation vient de changer. On va être présents dans ces endroits-là, dans les bars et les restaurants. On va enquêter sur eux à répétition. On va leur demander ce qu’ils font là. Évidemment, l’objectif ultime, c’est d’arrêter ces bandits-là », a martelé M. Brochet.