La vente de WestJet pourrait faire monter les enchères pour Transat

La transaction d’hier pourrait mener à une nouvelle et inattendue vague de consolidation au sein du secteur aérien canadien, selon divers observateurs.

Une vente potentielle de Transat pourrait faire grimper son action jusqu’à 16 $, a-t-il estimé. L’action de Transat a bondi de 4,2 % hier pour s’établir à 10,27 $, et a presque doublé en valeur depuis le 29 avril.

Une alliance WestJet-Transat permettrait par ailleurs de créer un « vrai » concurrent national à Air Canada, estime pour sa part le professeur Louis Hébert, de HEC Montréal. On reviendrait alors à un marché canadien très consolidé comme à l’époque de la concurrence Air Canada-Canadian Airlines.

Quelques jours plus tôt, en réponse à des questions du Journal, le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon avait dit vouloir « conserver le siège social et les emplois de Transat au Québec ». Il ne s’oppose toutefois pas à ce que l’acquéreur provienne d’ailleurs au pays, ou à ce que des intérêts étrangers figurent parmi les investisseurs.

À la suite de la transaction, WestJet ne sera plus cotée en bourse.

« Je suis particulièrement content que WestJet reste basée à Calgary, a dit le président et fondateur de la compagnie Clive Beddoe par communiqué, hier matin. L’expérience d’Onex, son historique de relations positives avec ses employés et ses orientations à long terme en font un partenaire idéal pour WestJet, et je suis très excité à propos de notre avenir. »