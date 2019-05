Le dernier gagnant du gros lot de 50 M$ finalement retrouvé!

Loto-Québec a finalement retrouvé le vingtième, et non le moindre, gagnant de la loterie Lotto Max, dont le gros lot de 50 M$ a été remporté le 3 mai dernier par 20 personnes.

Abdul Jamil Rasooli de la Montérégie pourra donc empocher à son tour 2,5M$.

C’est aux bulletins d’information que M. Rasooli a eu vent que le gros lot de 50 M$ avait été remporté par un groupe de plusieurs personnes sur la Rive-Sud de Montréal.

Comme il travaillait à ce moment à l’extérieur du Québec, et qu’il n’avait pas son billet en sa possession, il a donc dû patienter avant de pouvoir le vérifier, ce qu’il a fait grâce à l’application de Loto-Québec.

Prudent, mais heureux, il compte payer ses dettes d’études et payer son hypothèque avec une partie du gain.

Il compte se gâter, mais veut prendre un moment de réflexion avant de le faire.500 000 $ à un organisme

Puisque le billet a été acheté dans un kiosque de loterie géré par l’organisme à but non lucratif (OBNL) l’Association québécoise de l’épilepsie, cette dernière recevra 1 % du gros lot, soit une somme de 500 000 $.

Il s’agit de la plus grosse somme de l’histoire remise à un OBNL par Loto-Québec par le biais d’un gros lot.

Cet argent ira à la recherche sur les cas rares d’épilepsie qui sont de plus en plus nombreux, a indiqué la présidente de l’organisme, France Picard, qui vend des billets de loterie depuis 23 ans.

Il s’agit évidemment de la plus importante contribution qu’a reçue l’OBNL depuis sa création, il y a près de 60 ans.

«C’est une visibilité sans précédent pour notre cause», s’est réjouie la directrice générale de l’Association québécoise de l’épilepsie, Brigitte Piérard.

Qui sont les gagnants?

Roger Émond et Johanne Vincent

En couple depuis plus de 30 ans, M. Émond et Mme Vincent profiteront de ce lot pour se gâter. M. Émond a d’ailleurs pris la décision de devancer sa retraite de quelques mois!

Josée Frappier

Mme Frappier fera des rénovations, mais surtout des placements pour profiter de son lot le plus longtemps possible.

Francine Robichaud

Mme Robichaud en profitera pour voyager, rénover sa maison et changer d’auto.

André Hardy

M. Hardy rêvait depuis longtemps de faire un voyage en Grèce. Ce rêve deviendra certainement réalité.

Natran Dinh

M. Dinh prévoit gâter ses proches, en plus de faire l’achat d’une nouvelle maison et d’une nouvelle voiture.

Chi Shing Man

Ce montant inattendu permettra à ce père de famille de payer sa maison et sa voiture. Il prévoit également relaxer, tout simplement!

Normand Chevrier

M. Chevrier, de nature très zen, a confié que la commis avait l’air plus surprise que lui au moment de valider le billet! Il est le seul résident de Montréal parmi le groupe.

Daniel Rivard

«Assez les condos! Je vais m’acheter une maison», a mentionné M. Rivard.

Groupe de 11 parts

C’est un groupe qui aime se réunir pour prendre un café et discuter de tout et de rien. Avec le gros lot qui s’élevait à 50 000 000 $, Jean-Guy Demontigny a demandé à ses comparses s’ils voulaient participer au tirage en formule groupe.

C’est Jean-Eudes Gaudreault qui a vérifié son billet à 1 h du matin. Il s’est empressé d’appeler d’autres membres du groupe durant la nuit!

Des voitures et des voyages font partie des projets des membres du groupe. Certains comptent partager leur part avec des proches.

Les 11 parts vont à: