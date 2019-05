Prix de l'essence: les Canadiens plus enclins à envisager l'achat d'une voiture verte

Les Canadiens se disent en majorité prêts à acheter des véhicules écoénergétiques en réponse à la hausse du prix du carburant, selon un récent sondage de Nanos Research mené pour le compte de CTV News.

En moyenne, 63 % des personnes sondées se sont dites favorables ou plutôt favorables à l’achat d’un véhicule écoénergétique en lien avec l’augmentation des prix du carburant. C’est au Québec et en Colombie-Britannique que ce taux est le plus élevé, avec 69,7 % dans chaque province. Ce taux chute à 53,7 % dans les Prairies.

Les femmes et les Canadiens âgés de 18 à 34 ans sont les plus enclins à envisager l'achat d'un véhicule écoénergétique, selon ce même sondage.

Par ailleurs, la taxe sur le carbone, imposée plus tôt cette année par le gouvernement fédéral aux provinces qui n'avaient pas déjà adopté de plan pour donner un coût aux émissions de gaz à effet de serre (Saskatchewan, Manitoba, Ontario et Nouveau-Brunswick), divise les Canadiens.

En effet, plus des deux tiers des répondants des Prairies croient que la taxe sur le carbone est une mesure inefficace pour encourager les automobilistes à utiliser moins de carburant, contre seulement un Québécois sur deux.

À la grandeur du pays, près de 70 % des personnes interrogées se sont dites préoccupées par la hausse du prix du carburant, particulièrement dans l'Ouest. Le prix de l'essence a d'ailleurs battu des records en Colombie-Britannique, avec un prix à la pompe avoisinant jusqu'à 1,75 $ le litre d'essence ordinaire dans les dernières semaines.

Nanos Research a sondé 1000 Canadiens de dix-huit ans et plus entre le 25 et le 28 avril. La marge d'erreur est de 3,1 %, 19 fois sur 20.