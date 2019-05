Rappel de produits alimentaires Patak’s pour mauvais étiquetage

Certains produits alimentaires de la marque Patak’s, ont été récemment rappelés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) parce qu’ils étaient mal étiquetés.

La présence de deux allergènes dangereux, les noix de cajou et la moutarde, n’était pas mentionné pour le Tikka Masala et le Poulet au beurre 3 étapes, deux produits commercialisés par la marque Patak’s et distribués au Canada.

Les formats visés par le rappel lancé le 2 mai sont le Poulet au beurre 3 étapes de 313 g, et le Tikka Masala en emballage de 6 et de 18.

L’Agence rappelle sur son site web que la consommation de ces produits par des personnes souffrant d’allergies peut entraîner des réactions graves, comme des troubles respiratoires, gastro-intestinaux ou cardiovasculaires.