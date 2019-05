Tout ce que vous devez savoir sur le «drama» entre James Charles et Tati Westbrook

Deux des «beauty gurus» les plus populaires sur YouTube, James Charles et Tati, sont en grosse chicane, et toute la communauté est sens dessus dessous.

Après plusieurs séries de tweets, de stories sur Instagram et de (très) longues vidéos, c’est difficile de démêler tout ce qui s’est passé entre les deux anciens amis.

On s’est donc chargé de tout cela pour vous!

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la chicane entre James Charles et Tati

1. Qui est Tati?

Tati Westbrook est l’une des premières Youtubeuses beauté qui a aussi fondé sa propre compagnie, Halo Beauty.

Et, oui, elle ressemble à Jessika Denommée de OD Grèce.

2. Qui est James Charles?

A seulement 19 ans, James Charles a déjà amassé plus de 16 millions d’abonnés sur YouTube en 2 ans de carrière sur la plateforme.

Il est connu pour son expression favorite: il ajoute «sister» avant les mots qui débutent par la lettre S. Exemple: «Hier, dans l’épisode de Game of Thrones, Daenerys a sister snap.»

3. Tati a pratiquement lancé la carrière de James

James était un peu le protégé de Tati. Avant qu’il ne soit si populaire, elle faisait souvent la promotion de la chaîne de James.

Quand James a lancé une palette en collaboration avec Morphee, Tati donnait même le code rabais de James à ses abonnés, ce qui veut dire qu’il faisait de l’argent grâce à la communauté de Tati.

4. Qu’est-ce qui a lancé le drama?

Capture d'écran Instagram @jamescharles

Quand il était à Coachella, James a publié des vidéos faisant la promotion d’un supplément qui favorise la pousse de cheveux, SugarBearHair.

L’affaire, c’est que Halo Beauty, la compagnie de Tati, vend elle aussi des suppléments pour la peau et pour les cheveux!

SugarBearHair est donc l’un de ses plus grands compétiteurs.

5. Pourquoi Tati est si fâchée?

Tati se sent trahie puisqu’elle a toujours supporté James, elle l’a aidé dans des contrats et sa carrière, l’aidant à faire énormément d’argent (des millions selon elle).

En plus, James avait refusé dans le passé de faire la promotion de Halo Beauty parce qu’il ne se sentait pas confortable de vendre des suppléments à son audience composée majoritairement d’enfants, mais il l'a fait avec SugarBearHair.

6. Est-ce qu’ils sont encore amis?

Non, dans sa vidéo, Tati dit que le succès et l’argent ont changé James. Elle a essayé de l’aider à rester sur le droit chemin, mais il est différent.

Clairement, James était plus soucieux de sa réputation, que des sentiments de Tati. Il a même parlé à des chaînes YouTube qui parlent de «drama» dans la communauté beauté de YouTube avant de lui parler à elle directement.

Elle dit carrément qu’elle ne veut plus être son amie ni être associée à lui.

7. Comment James a-t-il réagit?

Capture d'écran Instagram @jamescharles

Il a commencé par publier une story sur Instagram dans laquelle il dit qu’il n’a pas pensé au fait que les deux compagnies de suppléments étaient en compétition.

Il dit qu’il adore Tati et qu’il se sent mal de lui avoir fait de la peine...

Ensuite, il a publié une vidéo dans laquelle il s’excuse, mais plusieurs fans ne sont pas impressionnés.

8. Mais Tati n’est pas juste fâchée à cause des suppléments...

Elle a aussi dit qu’elle en avait assez de constamment devoir trouver des excuses pour les comportements problématiques de James.

Elle mentionne comme exemples quand il a parlé contre Jaclyn Hill et la fois où James a tenté de séduire un serveur dans un restaurant malgré le fait que celui-ci disait qu’il était hétéro.

Mais il y a plus: James Charles ne cesse de faire des commentaires désobligeants.

james charles saying he’s not “full gay” because he’s attracted to trans men.... sister sucks https://t.co/T6gPokcA6h — Rose Dommu (@rosedommu) 13 avril 2019

Il a dit que les influenceurs étaient marginalisés, qu’il n’était pas 100% gai puisqu’il avait déjà été attiré par des hommes trans et son ignorance totale quand il a dit qu’il avait peur d’aller en Afrique à cause du virus Ebola, et qu’il pensait que c’était un pays, et non un continent. Oh la la...

9. Quelles sont les répercussions?

Capture d'écran Social Blade

James a perdu plus de deux millions d’abonnés sur YouTube depuis le début de toute cette chicane, il y a deux semaines.

En ce moment (13 mai 2019), il en a environ 13 800 000, il était à 16,5 millions la semaine dernière.

Pour ce qui est de Tati, elle a gagné plus de 3 millions d’abonnés!

Capture d'écran, Social Blade

Bravo à elle, c’est mérité.

10. Jeffree Star s’en est mêlé

Jeffree, un autre «beauty guru» extrêmement populaire qui n'a pas la langue dans sa poche, a décidé de s’exprimer sur le drama dans une série de tweets qu’il a depuis supprimée.

I’m waiting for this Jeffree Star 🙈😛 pic.twitter.com/onbFKi5jr3 — senpaiya (@senpaiya_) 13 mai 2019

Jeffree Star n’y est pas allé de main morte! Il dit qu’il ne parle plus à James lui non plus et qu’il le considère comme un danger pour la société. Ouf!

Et voilà! Vous êtes au courant de tout... Donc?

