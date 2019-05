Un condo au design absolument incroyable est à vendre dans Rosemont pour 599 000$

Avis aux amateurs de minimalisme et de style industriel, ce magnifique condo de Rosemont est actuellement sur le marché immobilier pour 599 000$.

Avec ses 1237 pieds carrés et son espace de style loft, ce condo avec une chambre et une salle de bain est idéal pour un jeune couple.

Le look moderne et épuré de cette propriété est dû entre autres aux travaux effectués par les architectes derrière le projet et à l’utilisation de matériaux de qualité supérieure.

Le condo offre aussi à ses occupants une vaste cour privée et clôturée, une belle luminosité, des planchers chauffants et des plafonds de 13 pieds. Le rêve!

Et comme si ce n’était pas suffisant pour vous convaincre, la propriété se trouve également près de tous les cafés et restos de la rue Beaubien. Un petit plus à considérer!

Une des unités à l'étage de ce bâtiment était également à vendre il y a quelques semaines. Pour voir ce condo, c'est par ici, mais sachez qu'il a été vendu depuis la publication de l'article!

Tous les détails sur cette propriété ici.

