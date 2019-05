Un congrès sur la zoothérapie se tiendra en juin

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU – Les amoureux des animaux qui s'intéressent à leur potentiel pour venir en aide aux humains pourront assister à la 8e édition du congrès international de zoothérapie, qui se tiendra le 15 juin à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie.

Sur place, une dizaine de conférenciers aborderont divers sujets liés à la zoothérapie, sous la thématique «ces animaux qui aiment autrement».

Le congrès «vise à établir un lien créateur entre les pratiques, les techniques, les croyances, les questionnements et les réussites des intervenants en zoothérapie», a expliqué l’instigateur de l’événement, Georges-Henri Arenstein, par communiqué.

De plus en plus connue au Québec et dans le monde, la zoothérapie englobe les techniques d'accompagnement basées sur l'utilisation d'animaux entraînés à cette fin, comme des chiens, pour améliorer le bien-être psychologique, physique ou social d'une personne. La zoothérapie peut notamment être utilisée auprès d'enfants ou d'aînés.

Le congrès, qui s'adresse avant tout aux intervenants en médiation animale et aux étudiants dans ce domaine, se tiendra au restaurant Le Dorchester. L'an dernier, une centaine de personnes y avaient pris part.