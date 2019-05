Vidéotron, meilleur employeur au Québec

La palme du meilleur employeur au Québec revient à Vidéotron cette année, selon le portail Indeed, le plus important site d’emploi au pays. L’entreprise a grimpé de quatre rangs par rapport à l’an dernier dans le prestigieux palmarès annuel.

«Ce qui me rend encore plus fier, c’est que ça provient directement des commentaires des employés, a souligné en entrevue Jean-François Pruneau, PDG de Vidéotron. Ça démontre tout l’engagement qu’ils ont envers leur travail et envers l’entreprise».

Le site Indeed s’est basé sur des millions d’évaluations d'internautes sur son portail web.

Si les salariés de Vidéotron expriment une affection aussi marquée envers leur employeur, la culture d’entreprise y est pour beaucoup, croit M. Pruneau.

«Une culture d’entreprise forte et innovante, des conditions de travail compétitives, la conciliation travail-vie personnelle. Il s’agit d’éléments très forts qui permettent de nous différencier et de recruter les meilleurs talents», a-t-il expliqué.

Pénurie de travailleurs

Dans le contexte actuel de la pénurie de main-d’œuvre, la compétitivité des entreprises passe par leur attractivité et Vidéotron n’y échappe pas.

«La pénurie est frappante dans les métiers plus techniques comme l’informatique et l’ingénierie. Les talents ont l’embarras du choix maintenant», a souligné le PDG.

La génération des milléniaux transforme aussi le marché du travail et force les employeurs à tisser une relation nouvelle avec leurs salariés.

«Une chose qui les distingue, c’est qu’ils veulent comprendre la destination. Ils veulent comprendre le rôle qu’ils auront à jouer pour atteindre cette destination», a remarqué Jean-François Pruneau.

Le géant québécois des télécommunications adapte en conséquence ses stratégies de gestion et ces efforts sont récompensés dans le palmarès des meilleurs employeurs.

Projets majeurs

Depuis son arrivée à la tête de Vidéotron, en janvier dernier, le grand patron s’est affairé à rencontrer et à mobiliser ses troupes, car les grands projets s’enchaînent. L’entreprise a récemment dévoilé Fizz, un service de téléphonie mobile 100% numérique, et s’apprête à lancer Hélix, qui remplacera Illico.

«La communication et la transparence» sont deux ingrédients essentiels pour tisser des liens avec les salariés, estime M. Pruneau, et ainsi les impliquer dans la croissance de l’entreprise.