Voyez toutes les tenues de l’équipe et du Tapis rouge

Hier avait lieu la 34e édition de la Soirée Artis, au Théâtre Denise-Pelletier à Montréal. Tous nos artistes préférés y étaient, et notre équipe ne faisait pas exception! Voyez ou revoyez les plus beaux looks de la Soirée Artis 2019!

1) Sabrina Cournoyer, Anouk Meunier et Patrice Bélanger ont animé de main de maître cette soirée exceptionnelle! Gros coup de cœur pour les magnifiques couleurs de leurs habits!

2) Gino Chouinard et sa conjointe étaient sublimes, le rouge était définitivement un «must» de la soirée!

3) Ève-Marie Lortie tout en noir brillait de mille feux!

4) Georges Pothier et son épouse respiraient le bonheur!

5) Daniel Melançon était bien mis et très «classe», comme à l’habitude!

6) Clin d’œil spécial à Mathieu Roy pour avoir osé la moustache! Sa conjointe Sarah était magnifique dans sa robe rouge!

7) Patrick Benoit et sa conjointe n’ont pas passé inaperçus sur le tapis! On adore leur agencement de bleu.

8) Ce n’est pas tous les jours que l’on peut voir notre collaboratrice à la météo aussi chic: nous avons un méga coup de cœur pour ce look de Stéphanie Villeneuve!

En rafale, voici quelques looks qu’on a aussi adorés sur le tapis!

9) Mélissa Désormeaux-Poulin brillait dans cette robe jaune aux couleurs du soleil.

10) Valérie Chevalier était superbe dans cette robe lilas et Sébastien Benoit était splendide dans ce complet classique!

11) L’artiste Sarahmée a osé la couleur avec cette robe à motifs. Ce look annonce bien le printemps!

12) Karine Vanasse est reconnue pour ses looks magnifiques! Sa tenue ne faisait pas exception hier soir.

13) Un décolleté très discret et une tenue prune satiné décrivent le look magnifique d’Hélène Bourgeois-Leclerc!

Crédits photos: Marie-Ève Rompré