Westjet racheté pour 5 milliards de dollars

Le transporteur aérien WestJet sera racheté par le fonds d’investissement Onex pour 5 milliards de dollars.

Le fonds canadien paiera 31 $ par action pour en faire l’acquisition.

«WestJet est une des marques les plus fortes au Canada et nous avons un énorme respect pour l’entreprise que Clive Beddoe et tous les WestJetters ont bâti au fil des ans», a écrit un des dirigeants d’Onex, Tawfiq Popatia.

Cette transaction doit encore être approuvée par diverses instances, notamment les actionnaires et le ministère fédéral des Transports.

Selon les estimations actuelles, la transaction devrait être complètement bouclée à la fin 2019 ou au début de 2020.

Plus de détails suivront...