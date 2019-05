GAUDREAU, Claude



Au CISSS des Laurentides, Centre hospitalier de Mont-Laurier, le 26 avril 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Claude Gaudreau, demeurant à Mont-Laurier, époux de madame Lise Clavel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mireille et Benoit (Johanne Robidoux), ses six petits-enfants: Marika, Jessica, Karen, Camille, Samuel et Mikaël, son arrière-petit-fils Noah, ses frères et soeurs: Jeannine, Françoise (Denis Leduc), Cécile, Lucie et Louis (Sylvie Lesage) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis. Il a été prédécédé par ses frères et soeurs: Jean-Charles, Marcel, Marie-Marthe, François, Gérald, Gaston et Michel.La famille accueillera parents et amis aule samedi 18 mai 2019 de 10h à 15h. Une prière aura lieu à 14h30 suivi de la mise en habitacle auVos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier aux soins palliatifs.La direction a été confiée au :