5 styles de lunettes soleil à adopter cet été

Croyez-le ou non, le beau temps finira par arriver! Tout comme les souliers ou les vêtements, les lunettes de soleil sont devenues des accessoires de mode incontournable. Les plus grands designers du monde comme Dior, Prada, Chloé ou encore Tommy Hilfiger lancent leurs collections de verres fumés et du coup, les tendances se dessinent pour la saison estivale.

Je vous partage donc cinq styles de lunettes solaires à adopter cet été et cinq adresses, pour vous les procurer.

1. Le look visière de sport avec Quay Australia

C’est sur Instagram que j’ai découvert la gamme de lunettes Quay Autralia qui nous vient directement d’Australie. Toujours à l’affût des dernières tendances, cette marque est adoptée par toutes les stars du monde pour ses formes extravagantes, ses couleurs vibrantes, ses modèles uniques et ses montures très graphiques. Leur dernière collection en collaboration avec nulle autre que Jennifer Lopez, met en vedette le modèle GET RIGHT, inspiré du look visière de sport. C’est LA tendance à adopter cette saison. Il faut simplement assumer et oser! *Disponible dans les boutiques Simons à prix variables à partir de 85$

2. Lunetterie New Look et les lunettes « artsy »

La chaîne québécoise Lunetterie New Look se renouvelle et présente une collection estivale de lunettes inspirée de trois jeunes créateurs issus du monde de la danse, de la photographie et du design. On retrouve plusieurs modèles artsy, qui représentent bien le retour du rétro, les montures métalliques, les styles urbains et avant-gardistes. Bref, que vous soyez un homme ou une femme, pour choisir une nouvelle lunette qui a du punch, faites un tour à la boutique! Coup de cœur pour le style Different. *Disponible dans la boutique en ligne et en succursales. Les montures sont accessibles à tous les budgets, avec des solaires à partir de 99 $

3. L’œil de chat avec BonLook

La Lunetterie BonLook lance sa nouvelle collection estivale intitulée ESCAPE. Ces verres fumés s’inspirent des vedettes hollywoodiennes comme Audrey Hepburn, Judy Garland ou encore d’Elizabeth Taylor, à l’image des femmes qui n’ont pas peur du glam. Ainsi on retrouve le style Groove, avec la monture large en acétate en forme d’œil-de-chat, qui s’agencera avec n’importe quelle tenue chic en ville! D’ailleurs, les verres avec ou sans prescription sont polarisés. *Disponible dans la boutique en ligne et en succursale à partir de 149 $

4. Les microsolaires chez Forever 21

Qui se souvient des lunettes fumées de Julia Roberts dans le film Le mariage de mon meilleur ami? Dans les années 90, les lunettes microsolaires étaient très tendances et imaginez qu’elles sont de retour en 2019! Si vous adoptez ce modèle, rendez-vous à la boutique Forever 21, qui offre plusieurs modèles : œil-de-chat, carré, rond ou encore papillon. *Disponibles dans les boutiques Forever 21 et en ligne à partir de 7,90$

5. IZIPIZI offre la lunette en forme de « H » pour les petits visages

Les solaires surdimensionnés ont été hyper tendance, les dernières années, mais voilà que la petite lunette fait un retour fracassant cette saison. L’entreprise parisienne IZIPIZI propose donc le modèle en forme de H, conçu pour les petits visages. La monture unisexe et universel est ronde, petite et fine pour s’adapter aux visages des petits comme des grands. On adore la nouvelle collection Flashlight qui se déclinent en des couleurs vibrantes pour l’été : Yellow Chrome, Light Azure, Pink Halo et Orange Flash. *Disponible chez Simons et chez Zone Maison et en ligne à partir de 50 $