MAINVILLE, Lucille (D'Auteuil)



À Laval, le jeudi 9 mai 2019 est décédée, à l'âge de 82 ans, Lucille Mainville, épouse de Valmont D'Auteuil.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Josée), Lucie (Philippe) et Caroline, ses petits-enfants Simon (Laurence), Vincent, Maryse (Stéfane), Nicolas et Florence, ses soeurs et frères Fernande, Gabrielle, Bernard et Lucien (Monique), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 17 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lendemain dès 11h.Les funérailles seront célébrées le samedi 18 mai 2019, à 13h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier Lucie et Ginette Valade pour les excellents soins prodigués à domicile ainsi que les équipes du CISSS Laval soins palliatifs à domicile et de la Maison de Soins Palliatifs de Laval pour leur soutien, leur générosité et leur expertise.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don en sa mémoire, à la Maison de Soins Palliatifs de Laval.