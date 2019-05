PRÉGENT (née QUESNEL)

Claudette



À LaSalle, le 11 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Claudette Quesnel, épouse de feu Armand Prégent.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel et Gil, ses petits-enfants Christina, Émilie, Marie-Ève et Holly-Marie, sa soeur Micheline, ses frères Réjean et Gaëtan, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 15 mai 2019 de 18h à 19h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 19h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement Les Floralies pour leur soutien et les bons soins prodigués.