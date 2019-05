Affaire ketchup

Il y a 100 ans aujourd’hui que le bonhomme est mort, laissant derrière lui de grands mystères pas encore élucidés. Henry John Heinz, l’inventeur du ketchup à la tomate, tenait à ce que les bouteilles de son produit soient en verre et que leur forme rende l’écoulement difficile.

On lui a longtemps suggéré un changement de profil du contenant, et la réponse était la même : non. Plusieurs prétendent qu’il y a un truc.

On n’a qu’à peser sur le nombre 57 en relief au col de la bouteille et le tour est joué. C’est faux. D’autres disent qu’il y a le chiffre 57 parce que la recette de ketchup à la tomate contient 57 ingrédients. Encore faux.

Henry John lui-même aurait déjà dit qu’il avait placé le 57 sur l’étiquette parce que le 5 était le chiffre chanceux de sa femme et que le sien était le 7. Des comiques ont même prétendu qu’il fallait 57 claques sur le fond de la bouteille pour qu’elle commence à se vider. Wow capitaine !

ET LES BANANES

Le ketchup est vite devenu l’ingrédient d’accompagnement ou le condiment le plus dégusté sur la planète, et Heinz vend plus de 650 millions de bouteilles de ketchup annuellement.

Toutefois, la compagnie a mangé un dur coup dans les flancs, il y a 5 ans, lorsque son entente avec les restaurants McDonald a pris fin.

Conséquemment, la baisse de production des petites enveloppes a coûté des milliers d’emplois au Canada et aux États-Unis.

Pendant la dernière guerre mondiale, aux Philippines, on a concocté le ketchup aux bananes en raison d’une pénurie de ketchup à la tomate en provenance des États-Unis.

On a été obligé de le colorer en rouge pour que le produit se vende.

