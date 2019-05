Alerte Amber à Sudbury

Une alerte Amber a été déclenchée, mardi matin, par la police de Sudbury en Ontario pour retrouver un garçon de trois ans.

William Gooden mesure 3 pi et a les cheveux noirs courts. La dernière fois que le garçon a été vu, il portait un tee-shirt bleu, un pantalon noir, un manteau rouge et blanc et une casquette des Canadiens de Montréal.

La suspecte est Breanan Gooden, âgée de 25 ans. Elle mesure 5 pi 6 po et pèse 150 lbs. Elle a les cheveux noirs attachés et un tatouage de lion sur l’avant-bras gauche. Elle portait un chandail noir, des chaussures roses et blanches.

Ils ont été vue pour la dernière fois dans un autobus de Sudbury en direction de Toronto.

Toute personne ayant des informations permettant de retrouver l'enfant de trois ans peut communiquer avec le 911.