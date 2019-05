Des lieux à explorer avec votre téléphone

Vous roulez sur la Véloroute des Bleuets passé Saint-Gédéon et vous avez prévu vous arrêter au parc national de la Pointe-Taillon. Comment savoir où vous êtes rendu ? Avec une carte Ondago téléchargée sur votre téléphone et utilisable sans Wi-Fi.

Près de 300 lieux au Québec peuvent ainsi être visités et explorés, en sachant en tout temps où on se trouve.

Des pistes cyclables, des parcs avec des sentiers et même des villages.

S’ajouteront éventuellement plus de 300 parcours canotables d’ici la fin de l’été.

Simple et utile

J’ai fait la découverte de ce type de carte l’an dernier au mont Rougemont, à partir de la Cidrerie Michel Jodoin. À l’accueil, j’ai téléchargé l’application Ondago, puis la carte des sentiers. Même si le sentier principal forme une boucle plutôt facile à suivre, nous nous sommes demandé à deux reprises quelle distance il nous restait à parcourir. Un coup d’œil sur l’écran montrait notre localisation avec le fameux petit point bleu sur le sentier.

Cartes officielles

Comparativement aux cartes sur Google, celles avec Ondago sont basées sur des cartes du gestionnaire du territoire, que ce soit un parc régional, une piste cyclable ou une municipalité. Il y a plus de détails sur les services et c’est plus précis.

Le téléchargement de l’application est gratuit. Les cartes le sont en majorité.

L’option Ondago Plus est offerte pour 2,49 $ par an. Le principal avantage est la fonction de partage de géolocalisation entre nous et un partenaire lors d’une excursion ou d’une visite. Il faut alors pouvoir se connecter au Wi-Fi comme dans un chalet d’accueil ou à un réseau cellulaire si on se trouve sur un sentier, sur une piste cyclable ou dans un village. Libre à vous de tenter l’expérience.

En bref

Cartes téléchargeables avec Ondago : au moins 284 lieux

Exemples : la Transterrebonne, les sentiers municipaux de Bromont, le village du Bic, le Zoo Ecomuseum

► ondagoapp.com

D’autres idées pour le week-end

La Route des champs

Reliant Chambly à Granby sur 40 kilomètres, cette piste cyclable comprend plusieurs points de départ avec stationnement. La halte d’accueil idéale : Saint-Césaire.

► tourismecoeurmonteregie.ca/velo/

Le Bois-de-Belle-Rivière

Dans ce parc régional à Mirabel, les chiens en laisse sont autorisés sur le sentier principal, long de six kilomètres. Grand parc à chiens. Tables à pique-nique.

► boisdebelleriviere.com

En montagne dans l’Nord

Au parc régional de Val-David-Val-Morin, les sentiers souvent bordés de plantes printanières mènent à de beaux points de vue. Vérifiez leur état avant le départ.

► parcregional.com