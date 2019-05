BOURBEAU, Sr Céline, m.i.c.

(Saint-Daniel)



Au Pavillon Délia Tétreault à Laval est décédée paisiblement, le 8 mai 2019 à l'âge de 96 ans, Sr. Céline Bourbeau, m.i.c., après une longue maladie.Elle a été toute sa vie au service des autres, en particulier auprès de sa famille et comme missionnaire dans la Congrégation des Soeurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception pour qui elle a oeuvré au Japon pendant vingt-cinq ans. Elle était fille de feu Georges Bourbeau et de feu Juliette Senay.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil: ses frères Marcel (Jacqueline), André (Hélène), Denis, feu Germaine, feu Joseph, feu Monique, feu Louis, feu Pierre et feu Michelle, ainsi que de nombreux neveux et nièces.Elle sera exposée à la :DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION100 PLACE JUGE DESNOYERS, LAVALjeudi le 16 mai 2019 à 12h30. Les funérailles auront lieu jeudi le 16 mai à 13h45 à la chapelle de la communauté. Les cendres seront déposées au cimetière de la congrégation à Pont-Viau à une date ultérieure.Des dons pour nos missions seraient appréciés.