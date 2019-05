POULIOT, Georges A. c.r. 5 février 1923 - 8 mai 2019



Georges A. Pouliot, avocat à la retraite, décédé à l'âge de 96 ans, va rejoindre son épouse bien-aimée pendant 67 ans, Françoise Bonneau, décédée le 4 novembre 2017.Véritable homme de famille, il laisse dans le deuil sa fille Lilia, son fils Ronald et son épouse Diane ainsi que ses deux petits-enfants, Catherine (Jérôme) et Renaud (Tania), ses deux arrière-petits-enfants Agathe et Victor, sa belle-soeur Carmelle Boileau, ses neveux et nièces et autres parents et amis.Après avoir excellé à l'escrime, notamment en gagnant en 1950 cinq médailles aux Jeux de l'Empire britannique, Georges A. cofonda en 1952 le bureau d'avocats qui devint Pouliot Mercure, maintenant Miller Thomson.Homme de valeur et véritable gentleman, avocat émérite éminemment respecté et apprécié de tous, il exerça sa profession avec bonheur jusqu'à l'âge de 86 ans.La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe du 1e est de l'IUGM pour leur grand dévouement au cours des cinq dernières années, ainsi que son merveilleux accompagnateur Jean.La famille vous accueillera au :4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES, MONTRÉAL, QC H3V 1E7(stationnement intérieur gratuit),le jeudi 16 mai 2019 de 15h00 à 20h00. Les funérailles seront célébrées en l'Église Saint-Joseph-de-Mont-Royal, 1620 boul. Laird, Montréal, Qc, H3P 2T8, vendredi le 17 mai 2019 à 14h00.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut de gériatrie de Montréal (IUGM).