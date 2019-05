Soins infirmiers : les salaires selon la catégorie d’emploi

Louise Bouchard - 37e AVENUE

Voici une liste des salaires pour les différentes catégories d’infirmières au Québec, les diplômes requis pour exercer cette profession et des exemples de tâches liées à chacune des pratiques.

Infirmière auxiliaire

· De 21,5 $ l’heure à 28,34 $ l’heure

· Diplôme d’études professionnelles (niveau secondaire) en soins infirmiers

· Tâches : donner des soins aux patients, prendre les signes vitaux, préparer et donner les médicaments, collaborer avec les autres professionnels de la santé.

Infirmière

· De 24,33 $ l’heure à 36,21 $ l’heure

· Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers

· Tâches : évaluer l’état des patients, déterminer et assurer la réalisation du plan de soins et de traitements, prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux, participer à la recherche.

Infirmière clinicienne

· De 24,76 $ l’heure à 44,12 $ l’heure

· Baccalauréat en sciences infirmières

· Tâches : les mêmes que l’infirmière, mais en plus : concevoir et appliquer les programmes de soins nécessitant des connaissances avancées, participer au développement des outils cliniques, coordonner le travail d’équipe et exercer un rôle consultatif dans une équipe interdisciplinaire, encadrer le nouveau personnel et participer à la formation des stagiaires.

Infirmière praticienne spécialisée

· De 30,00 $ l’heure à 53,49 $ l’heure

· Formation de deuxième cycle universitaire (spécialité)

· Tâches : dans le champ de sa spécialité : s’occuper de tous les aspects de la santé d’une personne, collaborer avec le médecin pour identifier les problèmes et établir les priorités, participer au développement des formations et à la recherche, exercer cinq activités habituellement réservées aux médecins (prescription de médicaments, d’examens, de traitements, utilisation de techniques diagnostiques invasives et de techniques ou traitements médicaux invasifs).

Source : Avenir en santé, https://avenirensante.gouv.qc.ca/