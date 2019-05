Soins infirmiers: les avantages d’un baccalauréat

Catherine Courchesne - 37e AVENUE

De plus en plus d’infirmières sont diplômées d’un baccalauréat en sciences infirmières, un diplôme de plus en plus recherché. Voici pourquoi.

Tâches plus complexes

Selon Marjolaine Héon, vice-doyenne aux études de premier cycle et au développement professionnel de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal, le baccalauréat attire parce qu’il permet notamment d’élargir le champ de pratique. En effet, « en plus d’accomplir toutes les tâches des infirmières issues du DEC, les infirmières cliniciennes (bachelières) peuvent traiter des problèmes de santé plus complexes ». On les retrouve donc dans des domaines qui leur sont réservés, tels les soins primaires (ex. : communautaires), critiques (ex. : soins intensifs) et aigus (ex. : chirurgie). » Elles peuvent également coordonner les soins dans une équipe interdisciplinaire, superviser du nouveau personnel, participer à la formation des stagiaires et enseigner. « Ces responsabilités viennent avec davantage de leadership et d’autonomie, ce que beaucoup d’infirmières recherchent », explique Mme Héon.

Formation plus poussée

Pour remplir adéquatement leur rôle, les infirmières bachelières sont bien sûr initiées à des connaissances supplémentaires, tout comme à la littérature scientifique. « Par conséquent, elles acquièrent un langage commun avec les autres spécialistes du domaine de la santé, tels que les médecins et les pharmaciens. Ce qui facilite grandement les relations de travail », souligne la vice-doyenne. Sans compter que le baccalauréat ouvre la porte aux études supérieures (maîtrise, doctorat) et à d’autres postes (gestionnaire, chercheuse).

Meilleur salaire

Le salaire est un autre attrait du baccalauréat, puisque les infirmières cliniciennes gagnent entre 25 $ et 45 $ l’heure selon leur échelon salarial, tandis que les infirmières (DEC) gagnent entre 24 $ et 37 $ l’heure.

Meilleur taux de placement

D’après un rapport de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, 93 % des diplômées du baccalauréat occupaient un emploi en 2018, contre 85 % des titulaires d’un DEC, une situation qui perdure depuis quelques années. « C’est un autre facteur contribuant certainement à la popularité du baccalauréat », conclut Marjolaine Héon.