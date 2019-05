Trois beaux endroits où camper près de la mer au Nouveau-Brunswick

Il n’y a pas plus magique comme endroit que le Nouveau-Brunswick pour se réveiller au rythme des vagues. D'autant plus que cette province de la côte est du Canada est renommée pour avoir les plages d’eau salée les plus chaudes du pays et les marées les plus hautes au monde.

Un peu partout, le Nouveau-Brunswick est ponctué d’endroits où piquer sa tente près de la mer. Voici nos suggestions.

1. Parc provincial de la plage Murray

Photo Instagram @eastcoastbeernerds

Près de Shédiac, au sud-est de la Route du littoral acadien, se trouve le parc provincial de la plage Murray, l’un des secrets les mieux gardés du Nouveau-Brunswick. Son camping en bord de mer et ses cabines rustiques sont de parfaits camps de base pour s’amuser à la plage en journée et profiter de sensationnels couchers de soleil le soir venu.

Photo courtoisie, Tourisme Nouveau-Brunswick

Admirer les rayons violacés s’estomper lentement sur le détroit de Northumberland et le pont de la Confédération est un spectacle à ne pas manquer. Imagez avoir la chance d’y assister en direct de votre tente. Encore plus grandiose.

Info: www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/Parcs/Parc-provincial-Murray-Beach.aspx

2. Parc national Kouchibouguac

Photo Instagram @katnarbs

À une heure de Moncton, dans le parc national Kouchibouguac, se cache le terrain de camping rustique Côte-à-Fabien. Situé le long de la lagune de Kouchibouguac, à l’écart du terrain le plus achalandé du parc (South Kouchibouguac), c’est là que se trouvent les panoramas les plus spectaculaires. Loin de tout, le site offre une vue dégagée, alors vous ne manquerez rien des couchers de soleil et du ciel étoilé.

Sur les 32 emplacements disponibles, 11 donnent directement sur la plage. Quel bonheur de se réveiller au son des vagues, avec le bruit des oiseaux en trame de fond. En prime, planifiez une journée à la plage Kellys. Vous y trouverez un vrai petit paradis d’eau chaude, de dunes et de marais salés.

Info: www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nb/kouchibouguac

3. Parc provincial de la plage Parlee

Photo Instagram @plageparleebeach

Sans être directement en bord de mer, le camping du parc provincial de la plage Parlee est une excellente option pour des vacances à la mer en famille. On trouve tout à proximité de ce site aménagé de 190 emplacements, dont l’une des plus belles plages d’Amérique du Nord. Et ce, à moins de 10 minutes de marche!

Aussitôt la journée commencée, vous aurez les deux pieds dans le sable chaud de la plage Parlee, qui offre l’eau salée la plus chaude du pays. Poussez l’audace jusqu’à organiser un pique-nique ou, même, un déjeuner sur la plage. Les enfants vont adorer.

Info: www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/Parcs/Parc-provincial-de-la-plage-Parlee.aspx