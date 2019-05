Une «nouvelle religion» imposée par l’État

Selon la présidente de la CSEM, Angela Mancini, la CAQ ne tient pas compte du caractère multiculturel de Montréal et limitera les ambitions professionnelles des enseignants qui affichent leur conviction religieuse.

« S’il est adopté, le projet de loi 21 aura des effets néfastes directs sur d’innombrables Québécoises et Québécois, en détruisant leurs rêves et en étouffant leurs aspirations, fait valoir la CSEM. Ils ne pourront plus aspirer à obtenir des promotions ou à saisir des occasions intéressantes dans d’autres commissions scolaires. »