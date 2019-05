CAYER, Gisèle (née Ouimet)



De Saint-François, Laval, le vendredi 10 mai 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée paisiblement Mme Gisèle Cayer (née Ouimet), épouse de feu M. André Cayer.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Jocelyne (Daniel) et France, ses petits-enfants Karine (Sébastien) et Olivier (Amélie), ses arrière-petits-enfants Alie et Noélie, ses frères, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:7020, BOUL. DES MILLE-ÎLESSAINT-FRANÇOIS, LAVALle samedi 18 mai dès 12 h. Les funérailles auront lieu la même journée à 14 h, en l'église Saint-François-de-Sales. L'inhumation des cendres suivra au cimetière du même endroit.