HAMELIN, Germain



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 8 mai 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Germain Hamelin, époux de madame Louise Trudel Hamelin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Josée (Michel), Michel (Martine), Jean-Yves (Diane) et Stéphane (Barbara), ses petits-enfants : Virginie, Andréanne, Dominic, Liane, Danielle, Eveline, Jacob, Charlotte et leur conjoint(e), son adorable arrière-petite-fille Lya-Rose, ses frères et sa soeur ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au :450-359-0990, www.lesieuretfrere.comle dimanche 19 mai 2019 de 13 h à 17 h. Les funérailles auront lieu le lundi 20 mai à 9 h 30, en l'église Saint-Athanase, 500, 1ère Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu, (secteur Iberville) J2X 3B2.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Fonds de l'Hôpital du Haut-Richelieu).