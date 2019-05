ST-DENIS, Claude



À Terrebonne, le 6 mai 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Claude St-Denis.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Huguette Girard St-Denis, ses enfants Cathy St-Denis Gareau (Patrick Gareau) et Manon St-Denis, ses petits-enfants Léah, Benjamin, Tristan, Maëlle, Saraï, Océanne et Emmy, sa soeur Françoise, son frère Rémi (Lucie), neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 mai 2019 de 10h à 12h et de 14h à 16h à la :939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, cartes disponibles au salon.