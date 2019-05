ARNOLD, Roger



Le 12 mai 2019, à l'aube de ses 92 ans, est décédé M. Roger Arnold, époux de feu Mme Lucille Dallaire.Il laisse dans le deuil ses enfants, Michel (Carmen), Pierre, Pierrette (Pierre), Jean (Carole), Fabienne (Réjean), Benoit (Isabelle), Chantale (Sylvain), sa conjointe Mme Louise Bordeleau et ses filles Manon (Stéphane) et Isabelle, ses seize petits-enfants et vingt arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Jeannine Doucet, plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 17 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 18 mai de 9h à 11h à :505, BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QCwww.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole aura lieu le samedi 18 mai à 11h en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Laval.