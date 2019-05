ST-JACQUES (née Durocher) Louise

ST-JACQUES (née Durocher)

À Terrebonne, le vendredi 3 mai 2019, est décédée notre mère adorée Louise Durocher, épouse de feu M. Yvon St-Jacques.Elle laisse dans le deuil ses filles Lyne (Nathalie), Julie (Martin) et feu Manon (François), ses petits-fils Cédric, Jérémy et Samuel, le grand ami de la famille Marc-André, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 25 mai 2019 dès 13h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au mausolée St-Martin à 16h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Pierre Le Gardeur serait apprécié.