LAVOIE, Denise (née Poirier)



Entourée des siens, le 11 mai 2019 à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Denise Poirier, épouse de feu Réjean Lavoie.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Mario Whissell) et Maryse (François Lacroix), ses petits-enfants : Olivier et Jade, ses frères et soeurs : Richard, François, Monique, Louise et Rita, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 18 mai dès 9h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 11h30 le samedi 18 mai en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.