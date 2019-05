GALARNEAU, Madeleine

(née De Santis)



De Ste-Marthe-sur-le-Lac, le 1er mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Madeleine Galarneau, épouse de M. Roméo Galarneau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Raymond (Lynn), Sylvie (Daniel) et Yves (Marie-Josée), ses six petits-enfants et ses huit arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 26 mai de 13h à 17h au:3150 CHEMIN D'OKASTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la recherche sur le cancer.