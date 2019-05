O'SULLIVAN (Deschambeault)

Lise



À St-Jérôme, le 9 mai 2019, est décédée à l'âge de 82 ans, Mme Lise Deschambeault, épouse de feu M. Fernand O'Sullivan.Elle laisse dans le deuil ses filles Nicole et Nancy (Serge Collin), son petit-fils Samuel, sa soeur Thérèse (André Charette), sa belle-soeur Adrienne Lecompte, ses neveux, nièces autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 23 mai 2019 de 18 h à 21 h et le vendredi 24 mai 2019 dès 11 h à la :DESROSIERS ET FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMELes funérailles auront lieu le vendredi 24 mai 2019 à 14 h en l'église Ste-Paule de la Paroisse Bon Pasteur (920 rue Labelle, St-Jérôme J7Z 5M5), suivra l'inhumation au cimetière de St-Jérôme.