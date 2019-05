LAMER, Claude



À Greenfield Park, le 12 mai 2019, à l'âge de 75 ans est décédé M. Claude Lamer, époux de Mme Lucie Frenette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sonia (Marc-André), Jean-François (Isabelle) et Marie-Chantale (Antonin), ses petits-enfants Clovis, Clarence, Antoine, Émilien, Juliette, Thierry, Corinne et Anne-Sophie, son frère et ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à :505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5le samedi 18 mai 2019 de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les funérailles suivront en la chapelle du complexe funéraire à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.