PELLETIER, Murielle



À Montréal, le 5 mai 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Murielle Pelletier, épouse en premières noces de feu monsieur Réjean Gagnon et en deuxièmes noces de feu monsieur Paul Jargaille.Elle laisse dans le deuil son fils Benoit (Lucie Brisson), sa fille Nathalie, ses petits-enfants, Amélie (Jonathan), Sabrina et Simon ainsi que son arrière-petit-fils Antoine. Elle laisse également toute la famille Jargaille, son ami Léon Mcduff, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :samedi le 18 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h, une liturgie sera dite en chapelle à 20h.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de Montréal serait apprécié.