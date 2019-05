MAILLOUX, Marcel



Au Manoir de l'Ouest de l'île, à Pierrefonds, le 12 mai, est décédé Marcel Mailloux.Époux de feu Jocelyne Charette, il laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Dianne), Michel (Mary Ann), Nicole (Camille) et Lise; ses petits-enfants: Yanick, Stéphane, Valérie, Nicolas, Sacha, Kathryn et Caroline; ses dix arrière-petits-enfants ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 1er juin 2019, dès 10h, suivi des funérailles à 11h, à laCOLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE222, AUTOROUTE 20 (angle Cartier)POINTE-CLAIREVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.