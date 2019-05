ARCHAMBAULT, Léandre



De St-François, Laval, résidant maintenant à Mascouche, le 7 mai 2019, à l'âge de 71 ans est décédé M. Léandre Archambault, époux de Mme Marjolaine Lorrain.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Patrick (Christine) et Simon (Vy), ses petits-enfants Maïmay et Loïc, ses frères Richard (Diane), André (Odette) et Jean (Claudette), ses soeurs Denise (feu Pierre), Monique (Jean), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église St-François-de-Sales au 7070 boul, des Mille-Iles, St-François, Laval, le lundi 20 mai à 15h suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille sera présente dès 14h pour recevoir les condoléances.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer ou à la Fondation de la Cité de la Santé.