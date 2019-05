TESSIER, Gilles



À Montréal, le dimanche 5 mai 2019 est décédé, à l'âge de 84 ans, Gilles Tessier.Il laisse dans le deuil ses soeurs Gisèle et Yolande, ses belles-soeurs Jeannine Boudreau-Tessier et Margareth Clarke Tessier ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 18 mai 2019 de 15h30 à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.