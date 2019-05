DUMONT, Réal



À Lachine, est décédé Réal Dumont, le 11 mai 2019, époux de Georgette Brabant. Il rejoint son petit-fils feu Matthieu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Denis), Claude (Céline) et André, ses petits-enfants Sébastien (Shanelle), Jonathan (Maria), Martin, Isabelle, Sonia (Frédéric) et Patrick (Véronique), ses arrière-petits-enfants Cédrik, Maélie, Maeva, Alexi, Jax, Kelyan, Léa et Matt ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINE(www.jjcardinal.ca 514-639-1511)dimanche le 19 mai 2019 de 13h à 17h suivi du service funéraire dans la chapelle de la résidence à 17h.