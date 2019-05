BOUCHER (LeBlanc), Nicole



À St-Jérôme, le 10 mai 2019, est décédée à l'âge de 66 ans, Mme Nicole LeBlanc, épouse de M Serge Boucher.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Richard Lamoureux), ses petits-enfants Mathis, Emerick, ses frères Jacques, Claude, ses beaux-frères et sa belle-soeur : Robert, Louise, André ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 mai 2019 de 13 h à 16 h et 18 h à 21 h à la :DESROSIERS & FILS INC.10, DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC, J7Z 1V6Une cérémonie de dernier adieu aura lieu au salon à 19 h 30.