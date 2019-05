DESJARDINS, Lucille



À Montréal, le vendredi 10 mai 2019 est décédée, à l'âge de 88 ans, Lucille Desjardins, fille de feu Rosario Desjardins et de feu Aurore Paquette.Elle laisse dans le deuil sa soeur Dolorès (Roger Hanchay), son frère Réal (Louise Leroux), ses neveux et nièces particulièrement Céline et Lucie qui en ont pris bien soin, de même que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 17 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et samedi dès 8h30. Les funérailles seront célébrées le samedi 18 mai 2019, à 10h en l'église St-Rémi à Montréal-Nord et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.