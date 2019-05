DESROSIERS, Jean-Claude



À Saint-Eustache, le 9 mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Claude Desrosiers, époux de Mme Julienne Courcelles.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Martin (Sylvie), feu Guy, Sophie (Nicolas), Karina (Sueng), ses petits-enfants, Ariane, Laurence, Vincent, Gabrielle, Adam, Nève, Noël, ses soeurs Anne-Marie et Marie-Thérèse, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances dimanche, le 19 mai de 14h à 17h et de 18h à 21h et lundi le 20 mai dès 9h au complexe funéraire :SAINT-AUGUSTIN, MIRABEL(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même lundi à 11h au complexe funéraire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.