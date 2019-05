MORISSETTE, Gilles S.J.



À Richelieu, le 12 mai 2019 est décédé à l'âge de 80 ans, après 57 ans de vie religieuse, le P. Gilles Morissette, S.J. Né à Cap Santé (comté de Portneuf), il entra chez les jésuites en 1962. Après son noviciat, il étudia la philosophie à Montréal au Collège de l'Immaculée Conception, puis il enseigna deux ans au Collège du Sacré-Coeur, à Sudbury. Il fit sa théologie à Montréal et il fut ordonné prêtre en 1970.Gilles avait voulu être un témoin de sa foi dans le monde ouvrier. C'est pourquoi, il choisit d'occuper plusieurs emplois à Montréal, dont celui de coupeur dans une manufacture de vêtements durant près de vingt ans.Il fut par la suite, maître des novices et directeur spirituel. Il était souvent consulté parce qu'on reconnaissait son sens de l'écoute et son bon jugement.Depuis 2017, il faisait partie de la communauté de l'infirmerie à Richelieu. Outre ses confrères jésuites, il laisse dans le deuil ses soeurs Louise, Odile (Léandre Cloutier), S. Denise s c,i,m, Céline (feu Clément Dion), feu Madeleine (feu Lucien Paquet), feu S. Colette s c.i.m, ses frères Martin (feu Madeleine Lalande), Hermann, feu Bernard, S.J., ainsi que plusieurs neveux et nièces ainsi que des amis.Le corps sera exposé à la chapelle de la :460, 1ÈRE RUE, RICHELIEUle samedi 18 mai à partir de 12h30. Les funérailles y seront célébrées le même jour à 14 h.Au lieu des fleurs, des dons aux Missions jésuites (25, rue Jarry Ouest, Montréal H2P 1S6) seraient appréciés.