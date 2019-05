DESAUTELS, Marguerite



(née Dorais)Entourée des siens, le 10 mai, est décédée Marguerite Dorais, épouse de feu Maurice Desautels.Elle laisse dans le deuil sa fille Diane et son fils Pierre (Huguette Gagnon), ses petits-fils Stéphane (Catherine Lafrance) et Yannick, ses arrière-petits-fils Nicolas (sa mère Anie Desjardins) et Nathan, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 mai 2019 de 12h30 à 15h30, suivi d'une liturgie de la Parole au salon:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tél. 450 463-1900