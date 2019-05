LEVESQUE, Claire



Le 13 mai, à l'âge de 88 ans, est décédée Claire Levesque, de Brossard.Elle laisse dans le deuil son compagnon Percy, ses enfants Christian (Louise-Andrée), Michelle (Danius) et Sylvain, ses petits-enfants Gabriel, Jonas, Pierre Alexandre et Caroline, ses arrière-petits-enfants Nathan et Thomas ainsi que parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.Les arrangements funéraires ont été confiés à :7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.com